ന്യൂഡൽഹി : ഒല ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുകള്‍ ഈ മാസം വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് ഒല ഇലക്‌ട്രിക്കിന്റെ സിഇഒ ഭവിഷ് അഗര്‍വാള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നടത്തി.

Thanks to all who have reserved our scooter!

Planning a launch event for the Ola Scooter on 15th August. Will share full specs and details on product and availability dates. Looking forward to it! 😀

— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 3, 2021