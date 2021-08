നാമക്കല്‍: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മോഷണശ്രമത്തിനിടെ എടിഎം മെഷീനും ചുമരിനും ഇടയില്‍ കുടുങ്ങിയ യുവാവ് പിടിയില്‍. നാമക്കല്‍ ജില്ലയിൽ അണിയാപുരം വണ്‍ ഇന്ത്യ എടിഎമ്മിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം. എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് അലാറത്തിനൊപ്പം യുവാവിന്റെ നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടാണ് നാട്ടുകാര്‍ എത്തിയത്. എടിഎം മെഷീന്റെ മുകള്‍ഭാഗത്ത് പുറത്തേക്ക് തലനീട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യുവാവിനെയാണ് ഷട്ടര്‍ തുറന്ന നാട്ടുകാരും പോലീസും കണ്ടത്.

സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ കോഴിത്തീറ്റ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായ ബീഹാർ സ്വദേശി ഉപേന്ദ്ര റോയ് (28) ആണ് മെഷീനില്‍ കുടുങ്ങിയത്. മോഷണത്തിനായി മെഷീന്റെ മുകള്‍ഭാഗത്തെ പ്ലൈവുഡ് മാറ്റി ഉള്ളിലേക്കിറങ്ങിയ ഇയാള്‍ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. അതേസമയം മെഷീനില്‍ കുടുങ്ങിയ തന്റെ പണം എടുക്കാനാണ് ഉള്ളില്‍ കയറിയതെന്ന് ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബാങ്കിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മോഷണശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത ഇയാളെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

When an attempt to steal money from a bank ATM went awry in Namakkal in Western Tamil Nadu! pic.twitter.com/qLDPC5bJqM

— D Suresh Kumar (@dsureshkumar) August 6, 2021