വാഷിംഗ്ടൺ : യുഎസില്‍ വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെ എയര്‍ ഹോസ്റ്റസിനെ ലൈംഗികമായി അതിക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ കെട്ടിയിട്ടു. ഫിലാഡെൽഫിയയിൽ നിന്ന് മിയാമിലേക്ക് പോയ ഫ്രോണ്ടിയർ വിമാനത്തിലാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. അമേരിക്കൻ പൗരനായ മാക്‌സ്വൽ ബെറിയെയാണ് അക്രമം സഹിക്കവയ്യാതെ ജീവനക്കാർ കെട്ടിയിട്ടത്.

ഇയാൾ രണ്ട് എയർഹോസ്റ്റസുമാരെ ലൈംഗികമായി അതിക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് തടയാനെത്തിയ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അസഭ്യ വർഷം നടത്തിയതോടെയാണ് വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാർ യുവാവിനെ സീറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ടത്. ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയിൽ മിയാമി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

Read Also : നീനു നാളെ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സമൂഹം പ്രതികരിക്കുക?: യുവതിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു

അതേസമയം, യാത്രക്കാരെ കെട്ടിയിട്ടത് മാന്യമായ രീതിയല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമാനക്കമ്പനി ജീവനക്കാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ കമ്പനി അത് തിരുത്തി. ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകും വരെ ശമ്പളത്തോട് കൂടിയുള്ള അവധി നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021