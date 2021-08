കാബൂൾ : കാബൂളിലെ ഒരു അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്കിലെ റൈഡുകൾ താലിബാൻ ഭീകരർ ആസ്വദിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഭീകരർ വർക്ക് ഔട്ട് നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നത് . അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസിലെ ജിമ്മിൽ വർക്ക് ഔട്ട് നടത്തുന്ന താലിബാൻ ഭീകരരുടെ വീഡിയോയാണ് വൈറൽ ആകുന്നത്.

തോക്കുമേന്തി നടന്ന ഭീകരർ വർക്ക് ഔട്ട് ഉപകരണങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത് . വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് , ത്രെഡ് മിൽ എക്സർസൈസ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഭീകരർ ചെയ്യുന്നത് . കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബമ്പർ കാറുകൾ ഭീകരർ ഓടിക്കുന്നതിന്റെയും , ഭീകരർ വട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്കുതിരകൾ ഓടിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തേ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

These guys conquered Afghanistan in two days

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) August 17, 2021