മുംബൈ : നടി ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ വ്യത്യസ്തമാര്‍ന്ന വസ്ത്രരീതികള്‍ മിക്കപ്പോഴും ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കാറുണ്ട്. അതേ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലിവ്, ലോഫ്, ലൗ എന്ന താരത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന് പണം സമാഹരിക്കാനായി ലേലത്തിനും വയ്ക്കാറുണ്ട്. നടി ജിയാ ഖാന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിനു ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലേലത്തിന് വച്ചതിനാണ് താരത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ വിമര്‍ശനം ഉയരുന്നത്.

Read Also : മദ്യ ലഹരിയിൽ അർദ്ധ നഗ്നനായി റോഡിൽ കിടന്ന് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ : വൈറലായി ദൃശ്യങ്ങൾ

മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വച്ചതാണ് ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീപിക ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ തൊട്ട് നോക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നവര്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളില്‍ പലതും പഴകിയതും പിന്നിയതുമാണെന്ന അഭിപ്രായവുമുണ്ട്.

Don't justify this by telling me she is doing it for charity.. you cannot be reselling Zara's .. jhoothis…10 15 year old ordinary brand clothes.. Why can't you just give it to needy or your househelp?

— Maya (@Sharanyashettyy) August 17, 2021