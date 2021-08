പൂനെ : നോ പാര്‍ക്കിങ്ങ് ഏരിയയില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം ഉടമയെ ഉള്‍പ്പെടെ പൊക്കിയെടുത്ത പൊലീസിന്റെ നടപടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ, വാഹന ഉടമയെ ഉള്‍പ്പെടെ പൊക്കിയതിന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റുകയും ചെയ്തു.

Read Also : അതിവേഗം പ്രായം കൂടുന്ന സമൂഹങ്ങളിലൊന്ന് കേരളത്തിലേതാണെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട് : ജീവിത നിലവാരത്തിലും കേരളം പിന്നോട്ട്

നാനാപേഠ് മേഖലയില്‍ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. വൈകീട്ട് ട്രാഫിക് പൊലീസ് സംഘമെത്തി അനധികൃതമായി പാര്‍ക്ക് ചെയ്ത വാഹനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊരുങ്ങി. പൊലീസ് ബൈക്ക് ഉയര്‍ത്തി തുടങ്ങിയതോടെ, ഉടമ ഓടിയെത്തി ബൈക്കിലേക്ക് ചാടി കയറുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു.

ബൈക്കില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉടമ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ ഉടമയെ ഉള്‍പ്പെടെ ബൈക്ക് വാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയ ബൈക്ക് ഉടമ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പിഴയൊടുക്കുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വീഡിയോ കാണാം :

#WATCH | Maharashtra: A motorcycle was towed in Pune y'day while its rider was sitting on it

DCP Traffic says, "Bike was parked in no parking. When our officials towed it, owner came &sat on it. He was requested to get down. Later he did & accepted his mistake. He paid the fine" pic.twitter.com/987qnbTPtu

— ANI (@ANI) August 20, 2021