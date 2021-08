വെറുതെ പോയ കരടിയുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് പണി വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു കടുവയുടെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഹിറ്റാകുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിരി പടർത്തുകയാണ് രത്തംബോർ ദേശീയ പാർക്കിൽ നിന്നുള്ള പഴയ വിഡിയോ വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. യാതൊരു ഉപദ്രവവുമുണ്ടാക്കാതെ നടന്നു പോയ കരടിയെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പിന്തുടർന്ന് ചാടിപിടിക്കുന്ന കടുവയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ. കരടി തിരിഞ്ഞതും പിന്നെ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് കടുവ.

രത്തംബോർ ദേശീയ പാർക്കിൽ നിന്നും 2018ൽ പകർത്തിയ ഈ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. കാട്ടിലൂടെ ഭക്ഷണം തേടി നടന്ന കരടിയെയാണ് കടുവ പിന്നിൽ നിന്നും പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കടുവ പിടിച്ചതും ഞൊടിയിടയിൽ കരടി തിരിഞ്ഞ് മുൻകാലുകളിൽ നിവർന്ന് നിന്ന് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. പ്രത്യാക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കടുവ ഞെട്ടി. ഞൊടിയിടയിൽ തിരിഞ്ഞ് ഓടി. പിന്നാലെ കടുവയെ വിടാതെ കരടിയും. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് കടുവ കരടിയുടെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൃശ്യം പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തത്.

