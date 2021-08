മൈസൂരു : ജ്വല്ലറി കവര്‍ച്ചക്കെത്തിയ മോഷ്​ടാക്കള്‍ യുവാവിനെ വെടിവെച്ച്‌​ കൊന്നു. സി.സി.ടി.വിയില്‍ പതിഞ്ഞ നാല് അക്രമികളെക്കുറിച്ച്‌​ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക്​ മൈസൂര്‍ പൊലീസ് അഞ്ച്​ ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 5:30 ഓടെ മൈസൂരുവിലെ വിദ്യാരണ്യപുരത്തുള്ള അമൃത് ഗോള്‍ഡ് ആന്‍ഡ് സില്‍വര്‍ പാലസ് ജ്വല്ലറിയിലാണ് സംഭവം. ​ സ്വര്‍ണ മാല വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന ഓരോരുത്തരായി അകത്ത്​ കയറിയ ശേഷം ഷട്ടര്‍ അടച്ച്‌​ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു. മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങളുമായി പുറത്തിറങ്ങവേ​ ധാദാധഹള്ളി സ്വദേശി ചന്ദ്രശേഖര്‍ എന്ന ചന്ദ്രുവിനുനേരെയാണ്​ കവര്‍ച്ചക്കാര്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ വിദ്യാരണ്യപുരം പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു. പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട 45 സെക്കന്‍ഡ് സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ സംഘം കടയിലേക്ക്​ പ്രവേശിക്കുന്നതും ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഷട്ടറുകള്‍ അടയ്ക്കുന്നതും വ്യക്​തമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്​.

Video | One shot dead by robbers at a Mysuru jewellery store pic.twitter.com/6p86QEw5DO

— The Indian Express (@IndianExpress) August 24, 2021