വാഷിംഗ്ടൺ : ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കൈമാറാൻ പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ്. ഇതിലൂടെ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൈമാറാം.

📱📲 New phone, same memories.

Changing your phone no longer means losing your chat history. Starting today, you can move your WhatsApp history from iOS to Samsung. And soon across all devices. pic.twitter.com/v9WwV3YDJf

— WhatsApp (@WhatsApp) September 2, 2021