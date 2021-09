ന്യൂഡൽഹി : ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂൺ-റാണിപോഖാരി-ഋഷികേശ് ഹൈവേയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന് തുറന്ന ബദൽ പാലവും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഒലിച്ചുപോയി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പ്രദേശത്ത് പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ റോഡ് ഒലിച്ചുപോകുകയായിരുന്നു.

റാണിപോഖാരി ഫ്ലൈഓവറിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഡെറാഡൂണിനെയും ഋഷികേശിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വാഹന സഞ്ചാരത്തിനായി തുറന്നതായിരുന്നു ബദൽ പാത. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് റോഡ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചുപോകുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകി പോകുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

#WATCH | Uttarakhand: An alternative route on Dehradun-Ranipokhari-Rishikesh highway created to facilitate movement of people & small vehicles was swept away due to heavy rains last night.

The route was created after parts of a bridge over Jakhan river collapsed on August 27. pic.twitter.com/9HdwZVVLtV

— ANI (@ANI) September 7, 2021