കാബൂൾ : കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം താലിബാന്‍ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം അമേരിക്ക ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിലും ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലും കയറി താലിബാന്‍ അംഗങ്ങള്‍ വിജയാഹ്ലാദം മുഴക്കുന്നതിന്‍റെ ഫോട്ടോകള്‍ വൈറലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇ​പ്പോള്‍ യു.എസ്​ സേന ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ഒരു യുദ്ധവിമാനത്തിന്‍റെ ചിറകില്‍ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന താലിബാന്‍ അംഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ വൈറൽ ആകുകയാണ്.

ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ലിജിയന്‍ ഷാവോയാണ് താലിബാന്‍ അംഗങ്ങള്‍ വിമാനത്തിന്‍റെ ചിറകില്‍ ഊ​ഞ്ഞാലാടുന്ന വീഡിയോ ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്. ‘സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്‍റെയും യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെയും ശവപ്പറമ്പ് ​. താലിബാന്‍ അമേരിക്കയുടെവിമാനങ്ങള്‍ ഊഞ്ഞാലും കളിപ്പാട്ടവുമാക്കി’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ്​ അദ്ദേഹം വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്​.

വീഡിയോ കാണാം :

The graveyard of EMPIRES and their WAR MACHINES. Talibans have turned their planes into swings and toys….. pic.twitter.com/GMwlZKeJT2

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) September 9, 2021