ഡല്‍ഹി: നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പുതിയ പാര്‍ലമെന്‍റ്​ മന്ദിരം സന്ദര്‍ശിച്ച്‌​ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഞായറാഴ്​ച്ച​ വൈകുന്നേരമാണ്​ അദ്ദേഹം നിര്‍മാണ സ്ഥലത്ത്​ എത്തിയത്​. 971 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ നിര്‍മ്മാണ സ്ഥിതി പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. രാത്രി 8.45 ഓടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം ഒരു മണിക്കൂറോളം സ്ഥലത്ത് ചെലവഴിക്കുകയും പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഇതാദ്യമായാണ് പുതിയ പാര്‍ലമെന്‍റ്​ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത്.

