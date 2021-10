ചെന്നൈ : തമിഴ്‌നാട് ചിദംബരത്ത് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് അധ്യാപകന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനം. ക്ലാസില്‍ കൃത്യമായി വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ അധ്യാപകന്‍ തല്ലി ചതച്ചത്. കുട്ടിയെ നിലത്തിരുത്തി ചവിട്ടുന്നതിന്റേയും അടിക്കുന്നതിന്റേയും ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ചിദംബരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയെയാണ് അധ്യാപകന്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചത്. ക്ലാസില്‍ കൃത്യമായി വരാത്തതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 500ലധികം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളാണിത്.

ക്ലാസിലെ സഹപാഠികളാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയത്. ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ അധ്യാപകനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

Government Nandanar Boys Higher Secondary School, Chidambaram

