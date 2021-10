ഇസ്ലാമബാദ്: മുഹമ്മദ് നബിയെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാനികൾ ഫൈസലാബാദിലെ ചൈനീസ് ടൈൽ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി തകർത്തു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോയിൽ, പ്രാദേശിക പാകിസ്ഥാനികൾ ഫൈസലാബാദിലെ ടൈം സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഒരു ചൈനീസ് ടൈൽ നിർമ്മാണ കമ്പനി ആക്രമിച്ചതായി കാണാം.

PBUH എഴുതിയ ടൈലുകൾ നിർമ്മിച്ചതിന് കമ്പനിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരിന് ശേഷം PBUH എന്ന പദം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഫൈസലാബാദിലെ പ്രദേശവാസികൾ ഫാക്ടറിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ടൈലുകൾ കഷണങ്ങളായി തകർത്തു. ചൈനീസ് എഞ്ചിനീയർമാരെയും തൊഴിലാളികളെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു.

വീഡിയോ കാണാം:

Chinese tile manufacturing company faces the wrath of Pakistanis for insulting Prophet Muhammad#China #Pakistan #viral #viralvideo pic.twitter.com/YEotsxwJRt

