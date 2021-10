റായ്‌പൂർ: ദസറാ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഘോഷയാത്രയ്‌ക്കിടയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി നാല് പേർ മരിച്ചു. 16 പേർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജഷ്‌പൂരിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പാതൽഗാവോണിലെ റായ്‌ഗഡ് റോഡിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ദുര്‍ഗാ വിഗ്രഹം നിമഞ്ജനം ചെയ്യാനായി കൂട്ടമായി പോകുകയായിരുന്ന ആളുകള്‍ക്കിടയിലേക്ക് കാര്‍ പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. പരിക്കേ‌റ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ കുപിതരായ ജനം വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നയാളെ മ‌ർദ്ദിക്കുകയും കാറ് തീയിടുകയും ചെയ്‌തു. കാറിൽ നിന്നും വലിയ അളവിൽ കഞ്ചാവ് കെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി പ്രാദേശിക മാദ്ധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സർക്കാർ നിർദ്ദേശം: ഖുർആൻ ആപ്പ് നിർത്തലാക്കി ആപ്പിൾ കമ്പനി

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്ധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ ബബ്‌ലു വിശ്വകർമ്മ, ശിശുപാൽ സാഹു എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. സംഭവം ദുഃഖകരവും ഹൃദയഭേദകവുമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ഭാഗേൽ ട്വീ‌റ്റ് ചെയ്‌തു. സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും പോലീസ് എത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.

Chhattisgarh, Patthargaon village in Jaspur. A vehicle carrying cannabis rushed on a crowd on street celebrating Dussehra causing death of one with 14 injured. Driver caught by locals & vehicle burned.

