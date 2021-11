ദുബായ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം സ്‌കോട്ട്ലാന്‍ഡ് ഡ്രസിങ് റൂമിലെത്തി ടീം ഇന്ത്യ. നായകന്‍ വിരാട്കോഹ്ലി, വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ്മ, രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്‍, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവര്‍ സ്‌കോട്ലന്‍ഡ് താരങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്‌കോട്ലാന്‍ഡ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വിലമതിക്കാനാവാത്തത് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു സ്‌കേട്ട്‌ലാന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ട്വീറ്റ്. ആദ്യമായാണ് സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡ് ലോകകപ്പ് ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കളിക്കുന്നത്. യോഗ്യതാ മത്സരത്തില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡ് പുറത്തെടുത്തത്.

Read Also:- ഉപ്പ് തുറന്നുവയ്ക്കരുത്…

അതേസമയം, നേരത്തെ വിരാട് കോഹ്ലി ഡ്രസിങ് റൂമില്‍ വരണമെന്ന ആഗ്രഹം സ്‌കോട്ലാന്‍ഡ് നായകന്‍ കോട്സര്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡ് ലോകകപ്പ് ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കളിക്കുന്നത്. സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡിന്റെ ആദ്യ മത്സരമാണിതെങ്കിലും യോഗ്യതാ മത്സരത്തില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് ടീം പുറത്തെടുത്തത്.

Huge respect to @imVkohli and co. for taking the time 🤜🤛 pic.twitter.com/kdFygnQcqj

— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 5, 2021