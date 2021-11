റായ്‌പൂർ : ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ പൂജ ആഘോഷത്തിനിടെ കലാകാരന്മാര്‍ക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേല്‍. റായ്പൂരിലെ ജഞ്ജ്ഗിരി എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി നൃത്തം ചെയ്തത്.

പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളും കോണാകൃതിയിലുള്ള തൊപ്പിയും ധരിച്ച കലാകാരന്മാര്‍ വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നത് കണ്ട ഭൂപേഷ് ബാഗേല്‍ ആവേശം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കാഴ്ചക്കാരെയെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രകടനം.

ഹര്‍ഷാരവങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഗ്രാമീണരുടെ വിശേഷങ്ങളും തിരക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമെത്തിയ സ്പീക്കര്‍ നര്‍ത്തകരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. ആഘോഷത്തിനിടയില്‍ പ്രദേശവാസി പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

#WATCH | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel was seen playing a musical instrument with artists at a ‘Govardhan Puja’ event in Raipur on November 5 pic.twitter.com/ij24dzQMj7

— ANI (@ANI) November 5, 2021