യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമകളെ പോലും വെല്ലും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂരിൽ നടന്ന ഒരു കല്യാണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സിനിമാക്കഥകളെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ചത്. വരൻ യുവതിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തിയ ശേഷം, വധൂവരന്മാർ മാലകൾ കൈമാറാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് കല്യാണ വേദിയെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ച സംഭവം നടന്നത്. കാണികൾക്കിടയിൽ നിന്നിരുന്ന യുവാവ് മുഖം മറച്ച് വേദിയിൽ കടന്നെത്തി യുവതിയെ സിന്ദൂരം അണിയിക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ മുൻകാമുകനാണ് ഇതെന്നാണ് വിവരം.

വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ സംഭവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും ഫോണിൽ പകർത്തുകയും ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഗോരഖ്പൂരിലെ ബുധത്തിലെ ഹാർപൂരിൽ ആണ് സംഭവം നടന്നത്. ഡിസംബർ 1 നായിരുന്നു വിവാഹം. വരൻ വധുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തി, ശേഷം വരണമാല്യം പരസ്പരം അണിയുന്ന ചടങ്ങെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മുൻകാമുകന്റെ അപ്രതീക്ഷിത എൻട്രി.

Also Read:മലക്കം മറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി: വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനം പി.എസ്.സിക്ക് വിട്ട തീരുമാനം ഉടൻ നടപ്പാക്കില്ല

കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോലിക്കായി നഗരത്തിന് പുറത്ത് പോയപ്പോഴാണ് യുവതി യുവാവുമായി അടുത്തത്. പ്രണയം വീട്ടിൽ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ മറ്റൊരാളുമായി യുവതിയുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ, പ്രണയം അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റ് വഴികളില്ലാതെ യുവതി വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. കാമുകന്റെ അപ്രതീക്ഷിത എൻട്രിയിൽ യുവതിയും അമ്പരന്നു. യുവാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രകോപിതരായ ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ യുവാവ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. വധുവിനെ വരൻ വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വിവാഹം ചെയ്തു.

In UP’s Gorakhpur, a spurned youth gatecrashed an ongoing wedding and applied vermilion to the to-be bride. Families and relatives tried to overpower him resulting in a major ruckus at the venue.@SaumyaShandily3 @anantmsr @vandanaMishraP2 pic.twitter.com/nZPKHl7VVi

— Vivek Pandey | विवेक पांडेय (@VivekPandeygkp) December 7, 2021