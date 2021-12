ഡൽഹി: പുൽവാമയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി സൈന്യം. ഉത്തർപ്രദേശിൽവച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ശൈലേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ്ങിന്റെ സഹോദരി ജ്യോതിയുടെ വിവാഹത്തിനാണ് സൈന്യം പങ്കെടുത്തത്. സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാർ സഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്ത്നിന്ന് വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

യൂണിഫോം ധരിച്ച് ജവാൻമാർ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും സഹോദരൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ജവാൻമാർ ചെയ്യുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങൾ സിആർപിഎഫ് പങ്കുവച്ചു. മുതിര്‍ന്ന സഹോദരന്മാര്‍ എന്ന നിലയില്‍ സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ ശൈലേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ്ങിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് സേന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Brothers for life:

As elder brothers, CRPF personnel attended the wedding ceremony of Ct Shailendra Pratap Singh’s sister. Ct Sahilendra Pratap Singh of 110 Bn #CRPF made supreme sacrifice on 05/10/20 while valiantly retaliating terrorist attack in Pulwama.#GoneButNotForgotten pic.twitter.com/iuVNsvlsmd

