ലക്നൗ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലോക നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ലോക ശ്രദ്ധയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും ബോളിവുഡ് നടിയും ബിജെപി എംപിയുമായ ഹേമ മാലിനി. യുക്രൈനെകതിരെയുള്ള റഷ്യയുടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടുകയാണെന്നും ബല്ലിയയിൽ നടന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഹേമ മാലിനി പറഞ്ഞു.

‘ലോകം അമ്പരന്നു നിൽക്കുകയാണ്. മോദിജി രാജ്യത്തെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ലോക ശ്രദ്ധയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു. യുക്രൈൻ – റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മോദിജി ലോക നേതാവായിരിക്കുകയാണ്’. ഹേമ മാലിനി പറഞ്ഞു.

Leaders around the world are requesting Modi ji to come forward and stop the #UkraineRussia War because they consider him a world leader. : BJP MP Hema Malini pic.twitter.com/GZSwikrzya

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 25, 2022