കൊച്ചി: യുവതികളുടെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളില്‍ ടാറ്റൂ ചെയ്യുന്നതിനിടെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആന്റി ടെററിസം സൈബര്‍ വിങ്ങ് സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനായ നിക്‌സണ്‍ ജോണ്‍. പങ്കാളിയോ ഭര്‍ത്താവോ കാണേണ്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ രഹസ്യ ലൈംഗികാവയവങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ചിത്രം വരയ്ക്കാന്‍ തുറന്ന് നല്കുന്നത് ഭയാനകമായ കാര്യമാണെന്നും ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിനു മീതേ ഉള്ള ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിന്റെയും അസാന്മാര്‍ഗികതയുടേയും കടന്നു കയറ്റമാണിതെന്നും നിക്‌സണ്‍ പറയുന്നു.

ടാറ്റൂ വരയ്ക്കുവാന്‍ ടാറ്റൂകാരന്റെ മുന്നില്‍ വിവസ്ത്രയാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടികള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ മഹത്തായ പൈതൃകമാണെന്നും വരയ്ക്കാന്‍ വിവസ്ത്രരാകുന്നവരും, വരയ്ക്കുന്ന ആളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നിക്‌സൺ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരാള്‍ ലൈംഗിക പീഡനം വരയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മറ്റേയാള്‍ അതിന് സ്വയം അനുവാദം നല്‍കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിക്‌സണ്‍ ജോണിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം;

Do not destroy our Indian culture

നാറികളേ തൊട്ടാല്‍ തൊടുന്നവരെല്ലാം നാറും…. ദൈവം തന്ന ലൈംഗീതയും, ലൈംഗീകാവയവും കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിനും, കുടുംബം നിലനിറുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണു്. അല്ലാതെ നാട്ടുക്കാര്‍ക്കെല്ലാം കയറി മേയാനുള്ളതല്ല. അസ്സന്മാര്‍ഗ്ഗികതയ്ക്കു് ഉള്ളതല്ല.

കൊച്ചി ടാറ്റു് സംഭവം കേരളത്തിലെ സാസ്ക്കാരിക മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപചയം ആണു് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നതു്. യോനിയില്‍ പൂവു് വരപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ,വരച്ചവന്‍ സൂചികൊണ്ടു് തൊട്ടു് എന്നതാണു് കേസ്സു്. യോനിയില്‍ പൂവും കായും ,ശലഭവും വരയ്ക്കുമ്പോള്‍ ,വരച്ചവന്‍ അതു് കണ്ടു് അവിടെ തൊട്ടു് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ സാംഗത്യം എനിക്കു് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭര്‍ത്താവിനു് കാണാനുള്ളതു് നാട്ടുക്കാരല്ലാം കാണണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവരുടെ ആ മഹാനമസ്ക്കത മഹനീയം തന്നെ. ഇവറ്റകളെ തൊട്ടവന്‍ നാറി തന്നെ എന്നാല്‍ തൊടീപ്പിച്ചവര്‍ പരമനാറികള്‍ ആണു് .

മഹാ നാറികള്‍ ആണു്. മഹാ വൃത്തി കെട്ടവരാണു്. തന്തയും തള്ളയും ചേര്‍ന്നു് ജനിപ്പിച്ചവരാരും തന്നെ യോനിയില്‍ പൂവും കായും വരച്ചു് ലോകം മുഴുവന്‍ അതു് പൊക്കി കാണിച്ചു് നടക്കുകയില്ല.ഇവരെ സപ്പോര്‍ട്ടു് ചെയ്യുന്നവരെ സമ്മതിച്ചുക്കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം . ഇത്തരം സംസ്ക്കാരം ഭാരതീയ ദര്‍ശനത്തിനും,സംസ്ക്കാരത്തിനും എതിരാണു്. ഇത്തരം സംസ്ക്കാരം അസന്‍മാര്‍ഗ്ഗികത ആണു്. തന്തയില്ലായ്മയാണു്. മഹാ നാറിത്തരം ആണു്. മാറിലും ,യോനിയിലും കുത്തിയും , കുത്തിപ്പിച്ചും കൂത്താടുന്നതു് അതു് ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആണു്. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ തുണി പൊക്കി കൂത്താടുന്നവരെ വിമര്‍ശിക്കാനും ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടു്.

ഇവറ്റകളെ പീഢിപ്പിച്ചെന്നു് പറയുന്ന ആ പരനാറിയെ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ യോനിയില്‍ കുത്തിയും കുത്തിപ്പിച്ചും നടക്കുന്നവരെ അവഗണിക്കാനും സാംസ്ക്കാരിക കേരളം തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ദര്‍ശനവും സംസ്ക്കാരവും കുറേ ഊളകള്‍ക്കു് നശിപ്പിച്ചു് കളയാനുള്ളതല്ല.

ജയ് ഹിന്ദ്