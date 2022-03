ലക്‌നൗ: മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാരോപിച്ച് പോലീസുകാരനെ പൊതിരെ തല്ലി സ്ത്രീ.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ലക്‌നൗവിലെ ചാര്‍ബാഗ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

This incident took place at Char Bagh station in Lucknow, where you can see how woman in the video beats up cop with her slipper for allegedly misbehaving with her.

Was the cop drunk! #Lucknow

Source- Social media

