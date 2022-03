94-ാമത് ഓസ്കർ ചടങ്ങിനിടെ അവതാരകന്റെ മുഖത്തടിച്ച് നടൻ വിൽ സ്മിത്. ഓസ്കർ വേദിയിൽ കയറി അവതാരകനായ ക്രിസ് റോക്കിന്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു താരം. ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് വിൽ സ്മിത്തിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഡോക്യുമെന്ററി ഫീച്ചറിനുള്ള ഓസ്കാർ സമ്മാനിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.

അതേസമയം, ഇത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റഡ് സ്കിറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന തരത്തിലാണ് സംഭവത്തില്‍ ആരാധകർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ, ഓസ്കർ അധികൃതരും വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നിന്റെ വൃത്തികെട്ട വായിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിൽ സ്മിത് അവതാരകനെ അടിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കാണാം:

