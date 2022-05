മൃഗശാലകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പലയിടങ്ങളിലായി മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് പുല്ലുവില കൊടുത്ത് ചിലർ പല സാഹസങ്ങളും കാണിക്കും. അത്തരത്തിൽ സാഹസം കാണിച്ച ഒരു യുവാവിന് നഷ്ടമായത് സ്വന്തം കൈവിരലുകളാണ്. ജമൈക്കയിലെ മൃഗശാലയിൽ ആണ് സംഭവം. സുരക്ഷാ വേലിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന യുവാവ് പ്രകോപിപ്പിച്ച് സിംഹത്തിന്റെ കടി വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായ വീഡിയോയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സിംഹത്തിന്റെ കൂടിന്റെ വേലിയിലൂടെ തന്റെ കൈ കടത്തി പലപല അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കാട്ടുന്നുണ്ട്. തുടക്കം മുതലേ സിംഹം അതിൽ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തം. പക്ഷെ ഇയാൾ അതിനെ വിടാൻ തയ്യാറായില്ല.. സിംഹം പലപ്പോഴായി മുഖം വെട്ടിത്തിരിച്ചും മറ്റും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ പിൻവാങ്ങിയില്ല. ഒടുവിൽ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ കൈയ്യിട്ടതും, സിംഹം വിരൽ കടിച്ചെടുത്തു.

Show off bring disgrace

The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk

— Ms blunt from shi born 🇯🇲 “PRJEFE” (@OneciaG) May 21, 2022