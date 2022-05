ടോക്കിയോ: രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ടോക്കിയോയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയവരിൽ കുട്ടികളും. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിന്ന കുട്ടികളുമായി അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു. രാജ്യത്തെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഹിന്ദിയിൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിച്ച കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. റിത്സുകി കൊബയാഷി എന്ന എട്ട് വയസുകാരനാണ് വീഡിയോയിലെ താരം.

‘ജപ്പാനിലേക്ക് സ്വാഗതം! ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എനിക്ക് നൽകാമോ?’, എന്ന് കൊബായാഷി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് ഹിന്ദിയിൽ ചോദിച്ചു. ജാപ്പനീസ് കുട്ടിയുടെ ഹിന്ദി ഭാഷാ പ്രാവീണ്യത്തെകുറിച്ച് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, കുട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഓട്ടോഗ്രാഫ് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. ജപ്പാൻ പൗരത്വമുള്ള കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഹിന്ദി കേട്ടതിന്റെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു.

#WATCH | “Waah! Where did you learn Hindi from?… You know it pretty well?,” PM Modi to Japanese kids who were awaiting his autograph with Indian kids on his arrival at a hotel in Tokyo, Japan pic.twitter.com/xbNRlSUjik

— ANI (@ANI) May 22, 2022