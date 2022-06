ഡൽഹി: സൗരവ് ഗാംഗുലി ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജി വെച്ചേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ പുറത്തു വന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ച്, സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ. ‘ഗാംഗുലി ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജി വെച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച ട്വീറ്റിനെ കുറിച്ച്, പ്രചരിക്കുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളുമെല്ലാം തെറ്റാണെന്നും ജയ് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് താൻ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന തരത്തിൽ സൂചന നൽകി ഗാംഗുലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ക്രിക്കറ്റിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം തുറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും സൗരവ് ഗാംഗുലി ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കി. 1992 മുതൽ ക്രിക്കറ്റിനൊപ്പം നീങ്ങിയ യാത്ര 2022 ഓടെ 30 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ജനങ്ങൾ തന്നെ ഏറെ പിന്തുണച്ചെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ നിരവധി ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെന്നും ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ, ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. ഗാംഗുലിയുടെ ഈ വാക്കുകളാണ് ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

Sourav Ganguly has not resigned as the president of BCCI: Jay Shah, BCCI Secretary to ANI pic.twitter.com/C2O3r550aL

— ANI (@ANI) June 1, 2022