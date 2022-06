മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം തേടി രാജ്യം വിട്ട അഫ്ഗാൻ സംഗീതജ്ഞർ പാകിസ്ഥാനിൽ അഭയം കിട്ടാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു. അഭയം തേടി പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയ സംഗീതജ്ഞരിൽ പലരെയും സർക്കാർ തിരിച്ച് അയച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1946ലെ ഫോറിനേഴ്‌സ് ആക്‌ട് പ്രകാരമാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയ ഇവരെ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്‌. താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷതേടി എത്തിയവർക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാതെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചയക്കുന്നത്. കലാകാരന്മാരെ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ചാണ് താലിബാനിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം.

മറ്റുള്ളവരെ പാകിസ്ഥാനിൽ താങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയും, കലാകാരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തും താലിബാനിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചും വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്ന പാക് നടപടിക്കെതിരെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിൽ സംഗീതജ്ഞർ പരസ്യ പ്രകടനം നടത്തി. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഏകദേശം 150 ഓളം അഫ്ഗാൻ കലാകാരന്മാർ പെഷവാറിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കലാകാരന്മാർക്ക്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അതുമാത്രമായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക വഴി.

‘ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ താലിബാൻ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമായിരുന്നില്ല’, ഗായകൻ പശുൻ മുനവർ പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു ഗായകൻ അജ്മൽ പെഷവാറിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ വസ്ത്രധാരണവും ഐഡന്റിറ്റിയും മാറ്റി. ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മറ്റൊരു തൊഴിൽ അറിയില്ല. ഈ തൊഴിലിൽ തന്നെ മുറുക്കി പിടിച്ചാൽ ജീവനുണ്ടാകില്ല. അതാണ്‌ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.

താലിബാനും സംഗീതവും

2021 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചടക്കിയതോടെ സംഗീതം, കായികം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ അനൗദ്യോഗിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ, പലരും രാജ്യം വിട്ട് പലായനം ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് തന്നെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തോടെ, ഇറാനിയൻ, ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിന്റെ ശക്തമായ സംഗീത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് കണ്ടു.

It confirms worst fears of Afghan artists. Despite claims of moderation, Taliban treating musicians with same disdain it showed in 1990s. #Afghanistan https://t.co/7AhNsjvEGr pic.twitter.com/KJNdaJpIKo

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങളിൽ, ജോ ബൈഡൻ യു.എസ് സൈനികരെ പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നതിന് മുമ്പ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു പോപ്പ് സംഗീത രംഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക്, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടേയും ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ആസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചിരുന്നു. ദേശീയമായും അന്തർദേശീയമായും വൻ പ്രേക്ഷകരെ സൊഹ്‌റ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ നൊടിയിടെ മാറി മറിഞ്ഞു. താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം, അഫ്ഗാൻ ജനത വിനോദമെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ തകർക്കുകയും കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

2021 ഒക്ടോബറിൽ നംഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ സുർഖ് റോഡിൽ ഒരു വിവാഹത്തിൽ സംഗീതം പ്ലേ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ രണ്ട് പേരെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയും രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്കും, സംഗീതജ്ഞർക്കും താലിബാൻ നൽകിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ നിലപാടെന്ത്‌?

അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ നാല് അഫ്ഗാൻ സംഗീതജ്ഞർ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിലെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രാദേശിക കോടതി അവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. മെയ് 28 ന് നടന്ന പരസ്യ പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഇവരുടെ അറസ്റ്റ്. ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളായ അവാമി നാഷണൽ പാർട്ടി എംപി സർദാർ ഹുസൈൻ ബാബക്, പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലീം ലീഗ്-നവാസ് അംഗം ഇഖ്തിയാർ വാലി ഖാൻ എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 90,000 രൂപ വീതമുള്ള രണ്ട് ആൾ ജാമ്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഷേർ ഹസൻ ഖാൻ സംഗീതജ്ഞരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

നവീദുള്ള, നദീം ഷാദ്, സയീദുള്ള, അജ്മൽ എന്നിവരായിരുന്നു ആ സംഗീതഞ്ജർ. മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ രാജ്യത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത്.

‘ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് എത്തിയത് നിരാശയിൽ നിന്ന് അഭയം തേടാനാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ല’, ഹഫ്ത ഗുൽ എന്ന ഗായകൻ ബിബിസി പാഷ്തോയോട് പറഞ്ഞു.

“I never imagined I’d be standing in front of you once again, and I’m calling on the international community to save Afghan music and Afghan musicians,” @DSarmast of @ANIM_Official_ before a performance of the Afghan National Institute of Music at the #WorldJusticeForum. pic.twitter.com/7FDZL8WZ0A

— World Justice Project (@TheWJP) May 31, 2022