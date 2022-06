മുംബൈ: ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി ഇന്നലെ പുലര്‍ച്ചെ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയ ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെല്ലാം മുംബൈയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന്‍റെയും ലണ്ടനിലെത്തിയതിന്‍റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും രോഹിത് ഇല്ലാതിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ, താരത്തിന് പരിക്കാണോ എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി.

അതേസമയം, രോഹിത്തിന് പരിക്കൊന്നുമില്ലെന്നും ഈ മാസം 20ന് ബെംഗലൂരുവില്‍ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുമെന്നും സ്പോര്‍ട്സ് ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിനൊപ്പം രോഹിത് പോവാതിരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതേസമയം, രോഹിത് ഇന്നലെ ഗല്ലി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടന്ന അഞ്ച് മത്സര ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ കൊവിഡ് മൂലം മാറ്റിവെച്ച ടെസ്റ്റാണ് അടുത്ത മാസം ഒന്നുമുതല്‍ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ബര്‍മിംഗ്‌ഹാമില്‍ കളിക്കുക. ഇതിനുശേഷം മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിലും മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും. ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഈ മാസം 24 മുതല്‍ 27വരെ ലെസിസ്റ്റര്‍ഷെയറിനെതിരെ ഇന്ത്യ ചതുര്‍ദിന പരിശീലന മത്സരം കളിക്കും.

