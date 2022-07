കൊച്ചി: മൂന്ന് ദിവസത്തെ വയനാട് സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് വയോധികയെ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തുന്ന വീഡിയോ വൈറല്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് ഔദ്യോഗിക പേജിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ വളരെ വേഗത്തിലാണ് വൈറലായത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്വാര്‍ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യഥാര്‍ഥ നേതാവിന് ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ സ്‌നേഹമാണിത് എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്.

കോൺഗ്രസ് നേതാവായ കെ.സി. വേണുഗോപാലിനൊപ്പം ഹോട്ടലില്‍ ഇരുന്ന് ചായകുടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വയോധിക രാഹുലിന്റെ സമീപത്തെത്തിയത്. വയോധികയ്ക്ക് രാഹുല്‍ സ്‌നാക്‌സ് കൊടുക്കുന്നതും തുടര്‍ന്ന് രാഹുലിനെ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ വയനാടൻ കുടം കുലുക്കി സർബത്തിന്റേയും ചൂട് പക്കാവടയുടേയും ചമ്മന്തിയുടേയും വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയയായ ഫിറോസും കുടുംബവും നടത്തുന്ന കടയിൽ നിന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂട് പക്കാവടയും ചമ്മന്തിയും കുടം കുലുക്കി സർബത്തും കഴിച്ചത്.

Unscripted pure love and adoration – this is what a true leader receives when he selflessly works and fights for his people and his country. pic.twitter.com/4cbU0Khxce

— Congress (@INCIndia) July 3, 2022