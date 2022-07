അമർനാഥ്: അമർനാഥ് ഗുഹയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി തീർത്ഥാടകർ ഒഴുകിപ്പോയതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. കാണാതായവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും സംഘങ്ങളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇൻഡോ ടിബറ്റ് ബോർഡർ പൊലീസ് സംഘവും ഇവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ മൂന്ന് പേരെ എൻ.ഡി.ആർഎഫ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. നിരവധി പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ളതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

#WATCH | J&K: Visuals from lower reaches of Amarnath cave where a cloud burst was reported. Rescue operation underway by NDRF, SDRF & other agencies

മേഘവിസ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ, ഗുഹയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ കൂടാരങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി.ഇത് തീർത്ഥാടകരിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പിലെ 25 ടെന്റുകളും മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളും നശിച്ചു.

#WATCH | J&K: Visuals from lower reaches of Amarnath cave where a cloud burst was reported at around 5.30 pm. Rescue operation underway by NDRF, SDRF & other associated agencies. Further details awaited: Joint Police Control Room, Pahalgam

(Source: ITBP) pic.twitter.com/AEBgkWgsNp

