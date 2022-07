ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിന് മുകളിൽ ആകാശം മുട്ടുന്ന അശോകസ്തംഭം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു. പുതിയ അശോകസ്തംഭം തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ‘ആക്രമണാത്മകവും’ ‘ആനുപാതികമല്ലാത്തതുമായ’ സാദൃശ്യം സ്ഥാപിച്ച് മോദി സർക്കാർ ദേശീയ ചിഹ്നത്തെ അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരായ ജവഹർ സിർകാറും മഹുവ മൊയ്ത്രയും ആരോപിച്ചു.

‘നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായ മഹനീയമായ അശോകസ്തംഭത്തെ അപമാനിക്കുന്നു. ഒറിജിനൽ ഇടതുവശത്താണ്, ഭംഗിയുള്ളതും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതുമാണ്. വലതുവശത്തുള്ളത് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മോദിയുടെ പതിപ്പാണ് – മുറുമുറുപ്പും അനാവശ്യമായ ആക്രമണാത്മകവും ആനുപാതികമല്ലാത്തതുമാണ്. ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന! ഉടൻ മാറ്റുക!’, രാജ്യസഭാ എംപി ജവഹർ സിർകാർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

Insult to our national symbol, the majestic Ashokan Lions. Original is on the left, graceful, regally confident. The one on the right is Modi’s version, put above new Parliament building — snarling, unnecessarily aggressive and disproportionate. Shame! Change it immediately! pic.twitter.com/luXnLVByvP

— Jawhar Sircar (@jawharsircar) July 12, 2022