കൊൽക്കത്ത: കാർ നിറയെ പണവുമായി എത്തിയ ജാർഖണ്ഡിലെ മൂന്ന് കോൺ​ഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബംഗാളിലെ ഹൗറ ജില്ലയില്‍ നിന്നാണ് ഇവരുടെ കാറില്‍ നിന്ന് വന്‍ തുക കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ബംഗാള്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പണത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച്‌ എംഎല്‍എമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ് എന്ന് ഹൗറ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സ്വാതി ഭംഗലിയ പറഞ്ഞു.

ഒരു കാറിൽ വൻ തുക കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നോട്ടെണ്ണൽ യന്ത്രം എത്തിച്ച് ആകെ തുക എത്രയെന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് എംഎൽഎമാരായ ഇർഫാൻ അൻസാരി, രാജേഷ് കച്‌ചാപ്, നമൻ ബിക്സൽ കോംഗാരി എന്നിവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽനിന്നാണ് ബംഗാൾ പൊലീസ് പണം പിടിച്ചെടുത്തത്.

Howrah,West Bengal| We’ve nabbed 3 MLAs of Congress from Jharkhand namely Irfan Ansari, MLA from Jamtara, Rajesh Kachhap, MLA from Khijri & Naman Bixal, MLA from Kolebira with huge amounts of cash. We would only be able to count it once counting machines come: SP Swati Bhangalia pic.twitter.com/yo8VYyW9Yq

— ANI (@ANI) July 30, 2022