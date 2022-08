ഡൽഹി: പപ്പട പാക്കറ്റിനിടയിൽ അമേരിക്കൻ ഡോളറുകൾ വെച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച യാത്രക്കാരൻ ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ. ഐജിഐ എയർപോർട്ടിലെ ടെർമിനൽ-മൂന്നിൽ വെച്ച് സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ യാത്രക്കാരൻ പിടിയിലായത്.

ബാങ്കോക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇയാളുടെ കൈവശത്തു നിന്നും, 19,900 ഡോളറാണ് ( ഏകദേശം 15.5 ലക്ഷം രൂപ) കണ്ടെടുത്തത്. പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഓരോ നോട്ടുകളായി പപ്പട പാക്കറ്റിനും മസാല ബോക്സുകൾക്കും ഇടയിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. അതേസമയം, ഇത്രയധികം വിദേശ കറൻസി കൈവശം വെക്കുന്നതിന് മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാരനെ സി.​ഐ.എസ്.എഫ്, കസ്റ്റംസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറി.

