ബെംഗളൂരൂ: നാല് വയസുകാരിയെ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാം നിലയിൽ നിന്നു താഴേയ്ക്കെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ അമ്മ അറസ്റ്റിൽ. വ്യാഴാഴ്ച എസ്.ആർ നഗറിൽ സി.കെ.സി ഗാർഡനിലെ അപ്പാർട്‌‌മെന്റിൽ നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദന്തഡോക്ടറായ സുഷമ ഭരദ്വാജാണ് പിടിയിലായത്. സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. തുടർന്ന്, ഭർത്താവ് കിരൺ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സുഷമയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അപ്പാർട്‌‌മെന്റിന്റെ നാലാം നിലയിലാണ് കിരണും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. സുഷമ കുട്ടിയുമായി ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുന്നതും അല്പസമയത്തിന് ശേഷം താഴേയ്ക്ക് ഇടുന്നതുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. തുടർന്ന്, ബാൽക്കണിയുടെ കൈവരിയിൽ കയറിയിരുന്ന സുഷമയെ, ബന്ധുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് താഴെയിറക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ കുട്ടി മരിച്ചു.

അതേസമയം, കേൾവി ശേഷിയും സംസാര ശേഷിയുമില്ലാത്ത നാല് വയസുകാരിയ്ക്ക്, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇതുമൂലം സുഷമ, കടുത്ത വിഷാദത്തിലായിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി സ്വയം ജീവനൊടുക്കാനായിരുന്നു സുഷമയുടെ ശ്രമമെന്നും സുഷമയുടെ മാനസികനിലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

A woman was arrested in #Bengaluru for killing her four-year-old mentally challenged daughter by throwing her from the fourth floor of a building, police said. pic.twitter.com/S96GaVblxx

— IANS (@ians_india) August 5, 2022