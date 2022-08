സിക്കിം: ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരപീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാനാകാതെ യു.എസിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ 30 കാരിയായ സിഖ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഭർത്താവ് രഞ്ജോദ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവിന്റെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ഗാർഹിക പീഡനത്തിനൊടുവിലാണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മൻദീപ് കൗർ ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഭർതൃപീഡനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവതി ഓൺലൈനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആത്മഹത്യ.

മൻദീപിന്റെ മക്കളെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ആവശ്യമായി യുവതിയുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തി. കുട്ടികൾ ഭയത്താലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും, കുട്ടികളെ സ്വന്തം മക്കളായി നോക്കുമെന്നും മൻദീപിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യാസഹോദരനും കുടുംബവും മൻദീപിനെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മൻദീപിന്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞു.

‘അയാൾക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും കഠിന ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു മകനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് വർഷങ്ങളായി അവളെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായത്. പെൺമക്കളെ തനിച്ച് വളർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞില്ല. പെൺമക്കളെ വളർത്താൻ 50 ലക്ഷം രൂപ അയാളുടെ കുടുംബം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ അവർ അവളോട് യാചിച്ചതോടെ അവളുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. അവൾ കേസ് പിൻവലിച്ചു’, യുവതിയുടെ കുടുംബം വിശദീകരിക്കുന്നു.

തന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ഭർത്താവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവുമാണെന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി അയാൾ തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയാണെന്നും യുവതി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

‘എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം നന്നാകുമെന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി ഞാൻ സഹിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഞാൻ പരമാവധി സഹിച്ചു, ക്ഷമിച്ചു. ദിവസവും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന. പീഡനം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ ദൈവത്തിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അവർ ചെയ്തതിനുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടും. എന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ലോകം വിടാൻ അയാൾ എന്നെ നിർബന്ധിതയാക്കി. എന്നെ മരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു’, മരണത്തിന് മുമ്പ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയിൽ മൻദീപ് പറഞ്ഞു.

