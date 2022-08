നോയിഡ: തന്റെ കാറിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ചെറുതായി ഉരസിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡ്രൈവറെ പൊതുനിരത്തിൽ വെച്ച് നിരവധി തവണ മർദ്ദിച്ച് യുവതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലാണ് സംഭവം. യുവതി ഓട്ടോഡ്രൈവറിനെ മർദിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

യുവതിയുടെ കാറിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ചെറുതായി ഒന്ന് തട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതയായ യുവതി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മുഖത്ത് തുടർച്ചയായി അടിച്ചു. 17 തവണയാണ് യുവതി ഓട്ടോക്കാരന്റെ മുഖത്തടിച്ചത്. നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. യുവതിക്കെതിരെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർപരാതി നൽകി. തന്റെ ഫോണും പണവും പേഴ്‌സും യുവതി കൈക്കലാക്കിയതായും ഡ്രൈവര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

Incident from NOIDA: A WOMAN slapped a poor e-rickshaw driver.

17 slaps in less than 90 seconds, she constantly kept abusing the poor e-rickshaw wala. #PurushAayog demands strict action against the woman for taking law in her hand !!@noidapolice#DomesticViolenceOnMen pic.twitter.com/u2VbarbNW9

