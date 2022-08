ചെന്നൈ: സിനിമാ നിരൂപകനും എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് ട്രാക്കറുമായ കൗശിക് എൽ എം (35) അന്തരിച്ചു. ഉറക്കത്തിനിടെ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതാണ് മരണ കാരണമെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗലാട്ട ചാനലിലെ അവതാരകനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച കൗശിക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിരുന്നു. സിനിമ താരങ്ങളടക്കമുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമ നിരൂപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചലച്ചിത്രലോകത്തുനിന്നും നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേ​ഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികളർപ്പിച്ചത്. താങ്കളെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, എന്നും ഓർമ്മിക്കും എന്നും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട എഴുതി.

Thinking of you and saying a prayer.

You will be missed @LMKMovieManiac. — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) August 15, 2022

ശരിക്കും ഹൃദയഭേദകം എന്നാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് സത്യമാകരുതെന്ന് ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഏതവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നും ദുൽഖർ എഴുതി.

@LMKMovieManiac This is truly heartbreaking. I so so wish this isn’t true. I cannot imagine what your family is going through. Kaushik we know each other mostly through Twitter and a few personal interactions. You have always shown me so much love and support 💔💔💔 — Dulquer Salmaan (@dulQuer) August 15, 2022

കൗശിക്കിന്റെ മരണവാർത്ത വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന് കീർത്തി സുരേഷ് പ്രതികരിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇനിയില്ലെന്ന് വിശ്വിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നും കീർത്തി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

I am out of words hearing this news. This is just unbelievable!! My heart goes out to his family and friends. Deepest condolences! Can’t believe you are no more Kaushik!#RIPKaushikLM https://t.co/OxQd27ROwj — Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) August 15, 2022

ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത കേൾക്കേണ്ടിവന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്ന് രശ്മി മന്ദന്ന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. തികച്ചും ഹൃദയഭേദകമെന്നും അവർ കുറിച്ചു.