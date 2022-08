ഇസ്ലാമാബാദ്: ഖുർആനെ അവഹേളിച്ചെന്ന് തെറ്റായി ആരോപിച്ച് സാനിറ്ററി തൊഴിലാളിയുടെ വീട് ആക്രമിച്ച് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ. പാകിസ്ഥാനിലെ ഹൈദരാബാദിലെ സദ്ദാർ മേഖലയിലാണ് സംഭവം. ഹിന്ദു യുവാവിനെതിരെ മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് ‘സർ താൻ സേ ജൂദ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അശോക് കുമാർ എന്നയാളെ ആണ് ജനക്കൂട്ടം തല്ലിച്ചതച്ചത്.

പ്രാദേശിക കടയുടമയായ ബിലാൽ അബ്ബാസിയുമായി അശോക് വഴക്കിട്ടിരുന്നു. ചൂടേറിയ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അശോക് മതനിന്ദ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് അബ്ബാസി പരാതി നൽകി. താമസിയാതെ, പ്രദേശത്തെ മുസ്ലീങ്ങൾ കുമാറിന്റെ വസതിക്ക് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടം ‘സർ തൻ സേ ജൂദ’ (ശിരഛേദം) എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുകയും ഖുറാനെ അപമാനിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അശോകിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Hyderabad police dispersed a violent mob which was demanding handing over a Hindu sanitary worker accusing him of #blasphemy Police claims the sanitary worker was targeted because of a personal clash with a local resident pic.twitter.com/CnSFLNLqhH

— Mubashir Zaidi (@Xadeejournalist) August 21, 2022