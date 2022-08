വാഷിം​ഗ്ടൺ: നാല് ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കെതിരെ അമേരിക്കയിൽ വംശീയാധിക്ഷേപം. മെക്സിൻ-അമേരിക്കകാരിയായ എസ്മറാൾഡ അപ്ടൺ എന്ന യുവതിയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായി സംസാരിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തത്. നാല് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ മെക്സിക്കൻ-അമേരിക്കൻ യുവതിയെ ടെക്സാസിലെ പ്ലാനോ പോലീസ് ഡിറ്റക്ടീവ്സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദേഹോപദ്രവം, ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്.

This is so scary. She actually had a gun and wanted to shoot because these Indian American women had accents while speaking English.

Disgusting. This awful woman needs to be prosecuted for a hate crime. pic.twitter.com/SNewEXRt3z

— Reema Rasool (@reemarasool) August 25, 2022