ഇസ്ലാമാബാദ്: വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികള്‍ക്കെതിരെ പോരാടുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. ജൂണ്‍ മുതല്‍ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉണ്ടായ പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ ഇതുവരെ മരിച്ചത് ആയിരത്തിലധികം ആളുകളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 982 പേരുടെ മരണം ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ രക്ഷാ, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പാക് സർക്കാർ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം തേടി.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2022