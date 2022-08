ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായി തുറന്നു പറഞ്ഞ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗുലാം നബി ആസാദ്. മോദി പരുക്കനായ മനുഷ്യനാണെന്നായിരുന്നു താൻ കരുതിയിരുന്നതെന്നും, എന്നാൽ മനുഷ്യത്വവും കരുണയും തന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചുവെന്നും ഗുലാം നബി പറഞ്ഞു. ആസാദിന്റെ രാജ്യസഭാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനിച്ചപ്പോൾ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിൽ വിതുമ്പിയിരുന്നു. ഇതിനോടായിരുന്നു ഗുലാം നബിയുടെ പ്രതികരണം.

‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വായിക്കുക. ഞാൻ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപോകുന്നതിലുള്ള ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചല്ല പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സംസാരിച്ചത്. ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഞാൻ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ (2006ൽ) കശ്മീരിൽ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില വിനോദസഞ്ചാരികൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മോദി സാഹിബ് എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു. പക്ഷേ, എന്ത് ക്രൂരതയാണ് നടന്നതെന്നോർത്ത് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ ജീവനക്കാർ ഫോൺ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരയുന്നത് ഫോണിന്റെ മറുവശത്തുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം കേട്ടു.

