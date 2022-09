ന്യൂഡൽഹി: ഒരു Quora പോസ്റ്റിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാമുകന്റെ ‘സ്വഭാവം’ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വഴി തേടിയ യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ് ആണിത്. തികച്ചും വിചിത്രമായ ഈ Quora പോസ്റ്റിന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കാമുകൻ റിക്ഷാ വലിക്കുന്നവരോടും വെയിറ്റർമാരോടും സംസാരിക്കുന്നതിനെതിരാണ് യുവതി. ഇതിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ യുവതി, ഈ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്താണ് വഴിയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്.

കാമുകന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് കാമുകി ചോദിക്കുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനോട് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, വഴിയരികിലെ ചായക്കടയില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചായ കുടിയ്ക്കുന്നതും യുവതിയെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നുണ്ട്. കാമുകനെ കൂടുതല്‍ മോഡേണ്‍ ആക്കാനും ‘ക്ലാസ്സി’ ആക്കാനും മാര്‍ഗ്ഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ്.

Dumping your classist arse would be a good start in that direction 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ https://t.co/uApQ8xAxyQ

‘എന്റെ കാമുകന്‍ താഴ്ന്ന ഇടത്തരം കുടുംബത്തില്‍ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ്. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴും ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവര്‍മാരോടും ഹോട്ടല്‍ വെയിറ്റര്‍മാരോടുമൊക്കെ സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, റോഡരികിലെ കടകളില്‍ നിന്ന് ചായയും കുടിയ്ക്കും. എങ്ങനെ എന്റെ കാമുകനെ കൂടുതല്‍ മോഡേണ്‍ ആക്കാന്‍ കഴിയും?’ ഇതാണ് യുവതിയുടെ ചോദ്യം.

Leave him alone. He is good as he is. https://t.co/bsqMSHEBTe

