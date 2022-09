ബലൂചിസ്ഥാൻ: പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ തകർന്നുവീണു. രണ്ട് മേജർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (എസ്പിജി) കമാൻഡോകളെയും വഹിച്ചുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ് ബലൂചിസ്ഥാനിൽ തകർന്നുവീണത്.

‘ളരെ നിർഭാഗ്യകരവും ദുഃഖകരവുമായ വാർത്ത. ബലൂചിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹെലി അപകട വാർത്ത വരുന്നു. രണ്ട് മേജറും 3 എസ്എസ്ജി കമാൻഡോകളും ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ അടങ്ങുന്ന വിമാനമാണ് തകർന്നുവീണത്’, മാധ്യമപ്രവർത്തക മോമാ ഖാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

— Mona Khan (@mona_qau) September 26, 2022