വാഷിംഗ്ടൺ: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ദീപാവലി ആഘോഷം നടന്നു. പ്രഥമ വനിത ഡോ.ജിൽ ബൈഡനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വീകരണച്ചടങ്ങിൽ ഇരുനൂറോളം പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കക്കാർ പങ്കെടുത്തു. ജോർജ്ജ് ബുഷിന്റെ ഭരണകാലത്ത് വൈറ്റ് ഹസ്സിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകരണമായിരുന്നു ഇത്.

‘അന്ധകാരത്തെ അകറ്റാനും ലോകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാനും നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ശക്തിയുണ്ടെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ദീപാവലി. ഇന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഈ സന്തോഷകരമായ ചടങ്ങ് ആഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്’, പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചു.

#WATCH | US President Joe Biden, First lady Jill Biden and Vice-President Kamala Harris celebrate the festival of #Diwali at the White House pic.twitter.com/WPOOYSW2zo

— ANI (@ANI) October 24, 2022