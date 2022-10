ജക്കാർത്ത: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 22 അടി നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പ് 54 കാരിയായ സ്ത്രീയെ വിഴുങ്ങി. നാട്ടുകാർ പാമ്പിന്റെ വയർ കീറി സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലാകുന്നു. ഞായറാഴ്ച ജാംബി പ്രവിശ്യയിലാണ് സംഭവം. ഇവരുടെ കുടുംബ വീടിന് സമീപമുള്ള വനത്തിൽ റബ്ബർ ശേഖരിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങവേയാണ് ദാരുണ സംഭവം.

ജഹ്‌റ എന്നാണ് മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ പേര്. വനത്തിൽ അയൽവാസികൾക്കൊപ്പം റബ്ബർ വെട്ടാനെത്തിയതായിരുന്നു ജഹ്‌റ. സമയമായപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തി. രാത്രി ഏറെ വൈകിയിട്ടും ജഹ്‌റയെ കാണാതെയായി. ഇതോടെയാണ് കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും പോലീസും ഇവരെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത്. ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രദേശത്ത് നിന്നും വയറു വീർത്ത നലിയിലുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ പാമ്പിന്റെ വയർ കീറിയപ്പോഴാണ് ഉളളിൽ ജഹ്‌റയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

A female rubber plantation worker in #Jambi province #Indonesia was found dead after being swallowed by a 6-meters-long python snake.@AJEnglish @BBCNews @trtworld @Reuters @NikkeiAsia @ChannelNewsAsia @telesurenglish @France24_en https://t.co/L0Z1OhcSWY pic.twitter.com/yF13OUqw92

— Hasto Suprayogo (@HastoSuprayogo) October 25, 2022