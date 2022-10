അഞ്‍ജു പാർവതി പ്രഭീഷ്

“Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else.” – Judy Garland

സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന ഇന്നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പോരാളി സ്ത്രീയെ ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വരികളാവാം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. Self-realisation നേക്കാൾ വലിയൊരു പാഠം മറ്റെന്താണുള്ളത് അല്ലേ? എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു പോരാളി തന്നെയാണ് സ്വപ്ന-the real survivor. ഇടതിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള me too വിന് വാരിക്കോരി പരിഗണനയും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്ന, പെണ്ണിൻ്റെ വാക്കിനപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല തെളിവ് എന്ന് സരിതമൊഴികൾക്ക് വിശ്വാസ്യതയേകിയ അന്തം – അന്തിണികൾക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന പേരിനോട്, അവരിലെ സ്ത്രീയോട് അയിത്തമാണ്. കാരണമുണ്ട് – അവരിതുവരെ കണ്ടു പരിചയിച്ച, പിന്തുണച്ച ഫേക്കിസമല്ല സ്വപ്ന സുരേഷ്.

ആദ്യ വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രണ്ടാമതും വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് രാഷ്ട്രീയം നോക്കി മാത്രം സപ്പോട്ട നല്കുന്നതാണല്ലോ ഇടതിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീബോധം. ജയശങ്കർ എന്ന രണ്ടാം ഭർത്താവിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട്, അയാളുടെ അറിവോടെ തന്നെ ശിവശങ്കർ എന്ന മനുഷ്യനുമായി തുടങ്ങിയ ബന്ധം വച്ച് സ്വപ്നയെ മാത്രം പിഴയായി കാണുന്ന ബുദ്ധിജീവി വർഗ്ഗം നല്ല ഒരു കുടുംബമുള്ള ശിവശങ്കർ കുടുംബം മറന്ന് കാണിച്ച ഊളത്തരത്തിനെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നുണ്ട്. ശിവശങ്കർ എന്ന ഭൂലോകഫ്രോഡിനെ വിശ്വസിച്ചുവെന്നതാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പിഴവ്. ആ ഒരു പിഴവിന് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ്.

ജോലി നഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക്, അതും ജോലിക്ക് പോവാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ കൂടി പോറ്റേണ്ടി വരുന്ന ഒരുവൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഫോൺകോൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ ജോലി നല്കിയ ആളോട് ( ദുബായിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിച്ചു ശീലിച്ച യുവതിക്ക് ഇടയ്ക്ക് നഷ്ടമായ എല്ലാ cosy ലൈഫും തിരികെ കിട്ടുമ്പോൾ ) തോന്നുന്ന അടുപ്പം അവർക്ക് ശിവശങ്കറോട് തോന്നി. ആ അടുപ്പം വച്ച് ശാരീരികമായ exploitation തുടങ്ങിയത് ശിവശങ്കറാണ്. തുല്യനീതിക്ക് മതിലുകെട്ടിയ ടീമുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ സ്വപ്ന മാത്രമാണ് തെറ്റുകാരി. ഒടുവിൽ അവരെകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പും അയാൾ നടത്തി. തനിക്കൊപ്പമുള്ള രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ” വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തോ ” എന്നൊരു സൂചനയും നല്കി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒന്നാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ കേമന്മാർ വലയെറിഞ്ഞു നോക്കിയത്. ശരിക്കും സ്വപ്ന ഒരു ഇര തന്നെയാണ്.

ശിവശങ്കർ എന്ന വന്ദ്യവയോധികനായ കാമുകനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും സ്നേഹവും സ്വപ്നയ്ക്ക് ഉണ്ടായതിനാലാണ് മറ്റിതര മന്ത്രി പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അവർ വീഴാതിരുന്നത്. തീർത്തും വഴിപിഴച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരെങ്കിൽ രാമനും ന്യൂട്ടനും കടകവും ഒക്കെ എറിഞ്ഞ വലയിൽ അവർ കൊത്തിയേനേ. തനിക്ക് പറ്റിയ ചതിവും പിഴവും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും മിണ്ടാതെയിരിക്കാനുള്ള മാന്യത അവർ കാട്ടി. തന്നെ കുടുക്കിയവൻ നൈസായിട്ട് സ്വയം വെള്ളപൂശി അശ്വത്ഥാമാവിൻ്റെ ആന വഴി വിശുദ്ധനായ വേളയിൽ അവർ എല്ലാം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ചിത്രവധമെന്ന നാടകമൊരുക്കി സ്വന്തമായി രൂപക്കൂട് പണിഞ്ഞ് അതിനകത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുൻ സ്പീക്കറെ ചിത്രങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തി വധിച്ചു. ഇത് കണ്ട കടകംപള്ളി ഭയന്ന് ” കൊടിയ യാതനകളനുഭവിച്ച സ്ത്രീയോട് ” യുദ്ധത്തിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ടിയൊളിച്ചു. കാരണം അവർക്കറിയാം സ്വപ്നസുരേഷ് അവരേക്കാളിലും വിശുദ്ധ ആണെന്ന്!!

ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണം അഥവാ sexual exploitation നടന്നിട്ടുണ്ട്. ശിവശങ്കറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്വപ്ന അറിഞ്ഞ് നടന്നതാണെങ്കിൽ മറ്റ് മൂവരും exploit ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനവർ തയ്യാറല്ലാത്തതിനാൽ നടക്കാത്തതുമാണ്. നിലാവത്ത് അഴിച്ചുവിട്ട കോഴിയായ സിവിക് ചന്ദ്രനെ നഖശിഖാന്തം എതിർത്ത സകലമാന വട്ടപ്പൊട്ടിസ്റ്റുകളും ഇതുവരെ കമാന്ന് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നികുതിപ്പണം തിന്നു കൊഴുത്ത് എല്ലിൻ്റെയിടയിൽ കയറിയപ്പോൾ കോഴിത്തരം പത്തിവിടർത്തിയാടിയ മുൻ സ്പീക്കറും മുൻമന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും നടത്തിയത് അധികാരദുർവിനിയോഗം തന്നെയാണ്.

സിപിഎം എന്ന politically intellect but action wise completely fake ആയ പാർട്ടി പ്രതിരോധത്തിൽ ആവുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകരും സോ കോൾഡ് ഫെമിനിസ്റ്റുകളും തൽക്കാലത്തേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ടനെസ്സും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ബോഡി ഷെയിമിങ്ങും മൊത്തത്തിലങ്ങ് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് AKG സെൻ്ററിലെ കിണറ്റിലെടുത്തെറിയാറുണ്ട്. ഹിപ്പോക്രാസിയിൽ ബിരുദമെടുത്തവരാണ് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക നായകരും സ്ത്രീപക്ഷവാദികളുമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്താണെന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തതാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് ഇവർ മറന്നുപോയി.രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തം കാരണം ഷണ്ഡീകരിക്കപ്പെട്ട, വരിയുടക്കപ്പെട്ട ഇടതു സാംസ്കാരിക – ബൗദ്ധിക – സ്ത്രീപക്ഷ ടീമുകൾക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ? The most alluring thing a woman can have is confidence and self respect .സ്വപ്നയ്ക്കുള്ളതും ഇവറ്റകൾക്കില്ലാതെ പോയതും അതാണ്.