തെലങ്കാനയിൽ നടന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടി പൂനം കൗറിന്റെ കൈപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ഇതിനെ ട്രോളുകളും പരിഹാസ്യ രൂപേണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ കൈകൾ കോർത്തുപിടിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി പൂനം രംഗത്ത്.

നടത്തത്തിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നടി വിശദീകരിച്ചു. നടത്തത്തിനിടെ താൻ വീഴാൻ പോയെന്നും, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചതെന്നും പൂനം വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ, ട്രോളുകളും പരിഹാസ കമന്റുകളും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് പൂനം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നാരിശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കണമെന്നും നടി ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രീതി ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പൂനം കൗറിന്റെ കൈപിടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ച്, ‘തന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു’ എന്നായിരുന്നു പ്രീതി കുറിച്ചത്.

ജയറാം രമേഷ് പ്രീതി ഗാന്ധിയെ ‘വികൃതവും രോഗിയുമായ മനസ്സ്’ എന്ന് ബിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത് കൂടുതൽ ട്രോളുകൾക്ക് കാരണമായി. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടരുകയാണെന്നും രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പാർട്ടി വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനേറ്റ് പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ മാനസിക നില നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ദോഷകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും’ ഇവർക്ക് മറുപടിയായി പവൻ ഖേര എഴുതി.

This is absolutely demeaning of you , remember prime minister spoke about #narishakti – I almost slipped and toppled that’s how sir held my hand . https://t.co/keIyMEeqr6

