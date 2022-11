ദുബായ്: ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള മിലിഷ്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ യുഎഇ പുതിയ സഖ്യകക്ഷിയും സൈനിക പങ്കാളിയുമായ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ-ഇസ്രായേൽ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വിന്യസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനിയൻ മിസൈലുകളിൽ നിന്നും ഡ്രോണുകളിൽ നിന്നും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ബരാക് -8 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വിന്യസിച്ചതായി ഹാരെറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അബുദാബിയുടെ തെക്ക് അൽ-ദഫ്ര എയർബേസിന് സമീപമാണ് മിസൈൽ ബാറ്ററി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബരാക് -8 ന്റെ ആദ്യ ബാറ്ററി യുഎഇയിൽ വിന്യസിച്ചതായി ബ്രേക്കിംഗ് ഡിഫൻസ് സൂചിപ്പിച്ചതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിന്യാസം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. ബരാക് -8 സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള കരാർ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരു അജ്ഞാത ഉറവിടം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

മിസൈലുകൾ ആവർത്തിച്ച് പതിച്ച ചില പ്രധാന സൈറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എമിറാറ്റികൾക്ക് ഇവയിൽ പലതും ആവശ്യമാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യയുടെ ഡിആർഡിഒയും സംയുക്തമായാണ് ബരാക്-8 വികസിപ്പിച്ചത്. ബരാക്ക്-8 വിമാനങ്ങൾ, താഴ്ന്ന-പറക്കുന്ന കപ്പൽ വിരുദ്ധ, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

Satellite images and foreign reports show the UAE has deployed the Israeli made Barak 8 missile batteries against Iran’s ballistic missiles, cruise missiles and drones, @haaretzcom reported Friday.

The batteries are deployed near the AL-Dharfa airbase, south of Abu-Dhabi. pic.twitter.com/7w2yGqWoQ8

— Iran International English (@IranIntl_En) October 28, 2022