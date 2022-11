ഇസ്ലാമബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് നേരെ വെടിവെപ്പ്. വാസിറാബാദിലെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ കാലിൽ വെടിയേറ്റു. അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ മുൻ സിന്ധ് ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതയാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇമ്രാനെ എസ്‌യുവിയിലേക്കു മാറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത അക്രമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ‘റിയൽ ഫ്രീഡം’ ലോങ് മാർച്ചിനിടെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഗുജ്‌ജറൻവാലയിലായിരുന്നു വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായത്. കാലിന് വെടിയേറ്റെങ്കിലും ഇമ്രാൻ ഖാൻ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

#BREAKING: Former Pakistan Prime Minister Imran Khan injured with bullet injury in firing during long march in Wazirabad, Pakistan. Video of Imran Khan being taken away. Condition unknown. pic.twitter.com/IR2TM1F8hp

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 3, 2022