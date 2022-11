കാബൂൾ: താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം തലവനുമായ സിറാജുദ്ദീൻ ഹഖാനി ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്. സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും സ്വയം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഹഖാനി താലിബാൻ അംഗങ്ങളോടും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരോടും സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യ ശുചിത്വ ക്ലിപ്പ് താലിബാനോ അതിന്റെ അനുയായികളോ നേരിട്ട് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇത് പരോക്ഷമായി താലിബാന്റെ ട്വിറ്റർ ഇടപഴകൽ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാം. ആണുങ്ങൾക്ക് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ശുചിത്വം പ്രധാനമാണെന്നുമാണ് ഹഖാനി പറയുന്നത്.

1979-ൽ ജനിച്ച ഹഖാനി 2000-കളുടെ അവസാനം മുതൽ താലിബാനിലെ ഒരു പ്രമുഖ അംഗമാണ്. കൂടാതെ അമേരിക്കൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഡേവിഡ് എസ്. റോഹ്‌ഡെയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണ പരമ്പരയിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ട്. 2021 ഓഗസ്റ്റിലെ കാബൂളിന്റെ പതനത്തിന് പിന്നാലെ, അദ്ദേഹം താലിബാന്റെ ആദ്യ ഉപനേതാവിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു.

ട്വിറ്റർ, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഇടപഴകലും പിന്തുണയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ താലിബാൻ നടത്തുന്ന വലിയ സംഘടിത ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഹഖാനിയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചടക്കിയതിന് ശേഷം, താലിബാൻ ട്വിറ്ററിൽ ‘അനുരഞ്ജന തന്ത്രങ്ങൾ” പ്രയോഗിച്ച് വരികയാണ്. മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഇവർക്ക് നിരോധനമുണ്ട്. പോപ്പുലിസ്റ്റുകൾ എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ ആഗോള പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, അതിന്റെ തീവ്രവാദ സ്വേച്ഛാധിപത്യ നയങ്ങൾ ഓഫ്‌ലൈനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് താലിബാൻ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു.

